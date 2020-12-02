ЦКАД замкнут полностью в 2021 году

Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет завершено на 90% до конца 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

"В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок — 25 км — поедет до 1 июля следующего года", — сказал он.

В начале ноября было запущено движение по самому длинному участку трассы — ЦКАД-3 (почти 106 км). Минимальная стоимость проезда по участку при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составляет 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых — 830 рублей.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Как ранее отмечал Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.

Открытие ЦКАДа переносилось несколько раз, изначально его планировали сдать в 2019 году.