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Хуснуллин: строительство ЦКАД будет завершено на 90% до конца 2020 года 

ТАСС 3 часа назад
ЦКАД замкнут полностью в 2021 году
Фото: twitter.com
Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет завершено на 90% до конца 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

"В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок — 25 км — поедет до 1 июля следующего года", — сказал он.

В начале ноября было запущено движение по самому длинному участку трассы — ЦКАД-3 (почти 106 км). Минимальная стоимость проезда по участку при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составляет 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых — 830 рублей.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Как ранее отмечал Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.
Открытие ЦКАДа переносилось несколько раз, изначально его планировали сдать в 2019 году.
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Автоновости , Марат Хуснуллин , Совет Федерации
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