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Раскрыто количество камер на дорогах России

Motor.ru
1 час назад
На сегодняшний день в России, за исключением Чукотского АО, функционируют 15 тысяч стационарных и 3,6 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом в интервью «МВД-Медиа» рассказал замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Раскрыто количество камер на дорогах России
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости
Кузин отметил, что с января по сентябрь нынешнего года 90 процентов нарушений ПДД в России были зафиксированы с помощью камер, работающих в автономном режиме. Он также раскрыл сумму штрафов: за девять месяцев российских водителей оштрафовали на 71,1 миллиарда рублей. Однако исполнено было только 80,3 процента на сумму 32,8 миллиарда рублей.
По словам Кузина, использование дорожных камер в 2019 году помогло ликвидировать 1,5 тысячи аварийноопасных участков, в том числе за счет перемещения 308 комплексов.
Так как на дорогах России появляется все больше камер автоматической фиксации, количество инспекторов планомерно уменьшается. С 2018 года в подразделениях ГИБДД было сокращено более 12 тысяч сотрудников, отметил Кузин. На сегодняшний день они в основном работают на особо опасных участках и дорогах со сложной обстановкой.
Ранее в ГИБДД рассказали, как будут штрафовать россиян за использование смартфона за рулем. Нарушение будет выявляться автоматически с помощью дорожных камер, которые во избежание путаницы будут делать не менее 10 фотографий.
Автоновости,Владимир Кузин,ГИБДД,
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