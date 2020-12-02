Раскрыто количество камер на дорогах России

На сегодняшний день в России, за исключением Чукотского АО, функционируют 15 тысяч стационарных и 3,6 тысячи мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом в интервью «МВД-Медиа» рассказал замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

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Кузин отметил, что с января по сентябрь нынешнего года 90 процентов нарушений ПДД в России были зафиксированы с помощью камер, работающих в автономном режиме. Он также раскрыл сумму штрафов: за девять месяцев российских водителей оштрафовали на 71,1 миллиарда рублей. Однако исполнено было только 80,3 процента на сумму 32,8 миллиарда рублей.

По словам Кузина, использование дорожных камер в 2019 году помогло ликвидировать 1,5 тысячи аварийноопасных участков, в том числе за счет перемещения 308 комплексов.

Так как на дорогах России появляется все больше камер автоматической фиксации, количество инспекторов планомерно уменьшается. С 2018 года в подразделениях ГИБДД было сокращено более 12 тысяч сотрудников, отметил Кузин. На сегодняшний день они в основном работают на особо опасных участках и дорогах со сложной обстановкой.