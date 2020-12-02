Когда у россиян заберут кредитные автомобили? 

Объем просроченных платежей по автокредитам продолжает расти, однако эксперты уверены, что россиянам не стоит ожидать в скором времени массового изъятия «кредитных» автомобилей. Об этом пишет «Утро.ру».

«Рамблер» писал, что российские аналитики зафиксировали в июле повышение спроса на автокредиты на 15%. По мнению экспертов, тогда отечественные автолюбители ринулись за покупкой новых машин из-за опасения дальнейшего повышения цен на авто.

При этом в октябре российские банки столкнулись со всплеском неплатежей по автокредитам. За месяц заемщики просрочили платежи на сумму 638 млн рублей и объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с сентябрем. Сопоставимый объем новых неплатежей — на 672,1 млн руб. — наблюдался в России в мае.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в 2020 году было два пика продаж автомобилей — в марте и июле-августе. При этом за первым последовал весенний локдаун, а за вторым нынешний кризис, связанный с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Банки могут по договору забрать автомобиль, но на ранних сроках просрочки обычно это не происходит. Вряд ли можно прогнозировать какое-то массовое изъятие автомобилей у клиентов банков», — пояснил он.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также уверен, что к массовому изъятию машин текущая ситуация не приведет, так как в основном растет просрочка до 30-ти дней — то есть «молодая».

Эксперты также считают, что просрочка по кредитам носит временный характер и снизится по мере восстановления экономики России.