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У автомобилиста из Висконсина украли колесо и подложили вместо него индейку 

Car.ru 2 часа назад
У автомобилиста украли колесо и подложили индейку
Фото: Car.ru
Диметриус Трасс, являющийся жителем Милуоки, находящегося в штате Висконсин Соединённых Штатов, попал внеобычную ситуацию.
В преддверии Дня благодарения американец вышел из дома, чтобыотправиться на работу, и был ошарашен, когда вместо колеса на своем транспортном средстве он увидел пакет, в котором находилась мороженая индейка.
По всей видимости, вор решил так пошутить, перед празднованиемДня благодарения, когда в США принято запекать праздничную индейку. В свою очередь автовладельцу эта шутка не понравилась.
Автомобилист в итоге подал соответствующее заявление в органыполиции. Однако, он не особо верит, что ему вернут колесо, снятоенезаконным образом с его машины. Он отметил, что теперь «замена индейки» ему обойдется примерно в 600 долл.
Стоит отметить, что День благодарения является важнымсевероамериканским праздником, который в текущем году празднуют 26 ноября. Этот день является началом праздничного сезона, включающего в себя Рождество. Он продолжается до самого Нового года.
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