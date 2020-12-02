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Установка перегородок в такси вызовет рост тарифов на поездки 

Прайм 2 часа назад
Названа причина подорожания такси
Фото: РИА Новости
Установка перегородок в такси вызовет рост тарифов на поездки для москвичей, поэтому такое решение должно быть взвешенным, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов в среду.

"Должно быть решение взвешенное, а не потому, что так хочется. Должно быть обоснованное решение, правильное, потому что это деньги, это в итоге рост тарифов на поездки на такси. Не факт, что это нужно", — сказал Ликсутов в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя идею о создании перегородок между водителем и пассажиром в такси.

Он подчеркнул, что делать формальные перегородки неправильно, а решение о необходимости создания перегородок должны принимать санитарные врачи.
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Автоновости , Максим Ликсутов , Эхо Москвы
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