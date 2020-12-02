Названа причина подорожания такси

"Должно быть решение взвешенное, а не потому, что так хочется. Должно быть обоснованное решение, правильное, потому что это деньги, это в итоге рост тарифов на поездки на такси. Не факт, что это нужно", — сказал Ликсутов в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя идею о создании перегородок между водителем и пассажиром в такси.