Названа причина подорожания такси

Установка перегородок в такси вызовет рост тарифов на поездки для москвичей, поэтому такое решение должно быть взвешенным, сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов в среду.
"Должно быть решение взвешенное, а не потому, что так хочется. Должно быть обоснованное решение, правильное, потому что это деньги, это в итоге рост тарифов на поездки на такси. Не факт, что это нужно", — сказал Ликсутов в эфире радио "Эхо Москвы", комментируя идею о создании перегородок между водителем и пассажиром в такси.
Он подчеркнул, что делать формальные перегородки неправильно, а решение о необходимости создания перегородок должны принимать санитарные врачи.