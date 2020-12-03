Кроссоверы вытеснили седаны с российского рынка

За последние 10 лет доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых автомобилей удвоилась — с 24 до 48%. На продажи седанов сейчас приходится всего 28% вместо 41%, как было в 2011 году.

"Популярность кроссоверов и внедорожников растет даже несмотря на то, что средневзвешенная цена таких моделей составляет 2,2 млн рублей, что на 85% выше, чем в классе седанов, средневзвешенная стоимость которых — 1,2 млн рублей, и на 36% выше среднего значения по рынку в целом, которое на сегодня составляет 1,6 млн рублей", — говорится в исследовании.

Кроме того, именно в этом сегменте наиболее активно растет предложение. Если 10 лет назад на российском рынке было доступно 94 модели кроссоверов и внедорожников, то на сегодняшний день их уже 140. В то же время седанов стало почти вдвое меньше — 55 вместо 101, поясняет аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов

По данным агентства "Автостат", за 9 месяцев 2020 года было реализовано 491 тысяча новых кроссоверов и внедорожников, что на 7,6% меньше, чем год назад.

"Другие сегменты упали гораздо глубже, а их падение находится в диапазоне от минус 15,1% (пикапы) до минус 27,4% (сегмент С — небольшие семейные автомобили)", — уточнили в агентстве.

Лидерство среди моделей в сегменте по-прежнему удерживает Hyundai Creta, а в первую тройку по итогам девяти месяцев попали еще Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. При этом некоторые бренды полностью сфокусировались на продаже в России автомобилей с типом кузова SUV. К примеру, Nissan оставил в российской линейке только четыре кроссовера, отказавшись от седанов, хэтчбеков и других типов кузова. Лидирующие китайские марки предлагают в Россию только SUV, в их числе — Haval, Chery , Changan. Из брендов первой десятки у Renault доля SUV в продажах превышает 50%, а у Hyundai и Toyota — 60%. В премиум-сегменте среднее значение по продажам таких автомобилей 71%", — отмечается в исследовании. По прогнозам, тенденция будет развиваться и дальше.

"Аналогичная ситуация наблюдается на всех крупнейших рынках, стратегия большинства автопроизводителей ориентирована на расширение линейки кроссоверов. Как следствие, они будут занимать все более важную роль в модельном ряду любого бренда", — констатирует Баранов.

"Кроссоверы и внедорожники стали применимы не только в условиях бездорожья, но и освоили городскую среду. Многофункциональность наряду с вместительным кузовом и стали их конкурентным преимуществом", — добавили в Российской ассоциации автомобильных дилеров.