Кроссоверы вытеснили седаны с российского рынка

Среди российских автолюбителей все более популярнымистановятся внедорожники и кроссоверы, тогда как седаны стремительно теряют востребованность на рынке. Доля последних упала до 28% с 41%.

В России люди стали чаще покупать транспортные средства, которые принадлежат сегменту SUV, несмотря на более высокую стоимость. Так, многие кроссоверы и внедорожники стоят в среднем 2,2 миллиона рублей, что почти на 85% больше, чем у седанов со средней ценой в 1,2 миллиона рублей, и на 36% выше среднего ценового показателя на рынке, который равен 1,6 миллиона рублей. Этот сегмент при этом демонстрирует рост предложений по продажам.