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Внедорожники и кроссоверы вытеснили седаны с дорог РФ 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Кроссоверы вытеснили седаны с российского рынка
Фото: car.ru
Среди российских автолюбителей все более популярнымистановятся внедорожники и кроссоверы, тогда как седаны стремительно теряют востребованность на рынке. Доля последних упала до 28% с 41%.
В России люди стали чаще покупать транспортные средства, которые принадлежат сегменту SUV, несмотря на более высокую стоимость. Так, многие кроссоверы и внедорожники стоят в среднем 2,2 миллиона рублей, что почти на 85% больше, чем у седанов со средней ценой в 1,2 миллиона рублей, и на 36% выше среднего ценового показателя на рынке, который равен 1,6 миллиона рублей. Этот сегмент при этом демонстрирует рост предложений по продажам.
Еще в 2010 году отечественные потребители могли выбрать только94 модификации из линейки SUV, но сейчас ситуация изменилась. Водители имеют ныне возможность приобрести 140 экземпляров. Седанов оказалось меньше только 55 вместо прежних 101. Как и ранее, на первой позиции рейтинга самых популярных паркетников занимает Hyundai Creta, немного ему уступает Toyota RAV4, а замыкает топ-3 автомобиль немецкого бренда Volkswagen Tiguan.
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Комментарии 1
Автоновости , Кроссовер , Hyundai , Hyundai Creta , Toyota , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Toyota RAV4
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