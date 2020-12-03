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Экзамен на водительские права хотят сделать «ближе к реальной ситуации» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Экзамен на права приблизят к реальной ситуации
Фото: РИА Новости
Основная цель, с которой вводится новый регламент экзамена на права — сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

"Наша цель основная — сделать экзамен объективным и приближенным к реальной ситуации. Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно — инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать", — сказал Шеюхин.

Он добавил, что при допуске водителя к участию в дорожном движении экзаменаторы в первую очередь должны понять, "что человек готов".
Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
Инициативы МВД затрагивают и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.
Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.
Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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