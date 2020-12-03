В Японии запретят продавать автомобили на бензине и дизеле

Япония собирается присоединиться к ряду стран и регионов, вводящих «зеленые» запреты. По планам действующего правительства, уже к середине 2030-х в стране полностью запретят продавать новые автомобили, оснащенные ДВС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.

Такой мораторий — часть плана премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Разработкой законопроекта займется японское Министерство экономики, промышленности и торговли. Проект пройдет дебаты экспертной группы и будет готов уже к концу нынешнего года.

Если запрет введут, уже через 10-15 лет в стране будет разрешено продавать только электрифицированные и гибридные автомобили, а машины с традиционными ДВС окажутся под запретом.

Японские автопроизводители пока не давали комментариев по поводу грядущего моратория и его влияния на их бизнес. Комментируя аналогичный запрет, готовящийся в Великобритании , операционный директор Nissan Motor Co Ашвани Гупта заявил, что компания готова ускорить переход на электрическую тягу, так как осознает перемену в глобальных трендах.

Согласно прогнозам Boston Consulting Group, доля электрокаров в Японии увеличится до 55 процентов к 2030 году. Спрос на «батарейные» машины будет расти главным образом из-за аккумуляторов, которые дешевеют быстрее, чем ожидалось.