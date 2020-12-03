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Запрет могут ввести в середине 2030-х годов 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
В Японии запретят продавать автомобили на бензине и дизеле
Фото: © Andreas Lanjerud / Flickr.com
Япония собирается присоединиться к ряду стран и регионов, вводящих «зеленые» запреты. По планам действующего правительства, уже к середине 2030-х в стране полностью запретят продавать новые автомобили, оснащенные ДВС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.
Такой мораторий — часть плана премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Разработкой законопроекта займется японское Министерство экономики, промышленности и торговли. Проект пройдет дебаты экспертной группы и будет готов уже к концу нынешнего года.
Если запрет введут, уже через 10-15 лет в стране будет разрешено продавать только электрифицированные и гибридные автомобили, а машины с традиционными ДВС окажутся под запретом.
Японские автопроизводители пока не давали комментариев по поводу грядущего моратория и его влияния на их бизнес. Комментируя аналогичный запрет, готовящийся в Великобритании, операционный директор Nissan Motor Co Ашвани Гупта заявил, что компания готова ускорить переход на электрическую тягу, так как осознает перемену в глобальных трендах.
Согласно прогнозам Boston Consulting Group, доля электрокаров в Японии увеличится до 55 процентов к 2030 году. Спрос на «батарейные» машины будет расти главным образом из-за аккумуляторов, которые дешевеют быстрее, чем ожидалось.
Кроме Японии и Великобритании, ограничить или запретить продажи машин с ДВС собираются в Калифорнии, Канаде, Норвегии и Германии. В Европе вновь планируют ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей, чтобы сделать зону CO₂-нейтральной к 2050 году. Reuters сообщает, что решение по новым ограничениям будет принято уже в этом месяце.
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Автоновости , Nissan , Reuters
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