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Дебют электромодели от КамАЗа состоится уже в декабре 

Motor.ru 47 минут назад
Электрокар «Кама-1»: новые подробности
Фото: © КАМАЗ
Появились новые подробности об электрическом смарт-кроссовере «Кама-1», разработанном силами Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ). Новинку покажут 10-11 декабря в Москве в рамках центрального форума Минобрнауки, а 15 декабря пройдет презентация в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. По предварительной информации, в продажу модель поступит до конца 2021 года.
Об электрокроссовере известно следующее: в длину он достигает 3,4 метра, в ширину — 1,7 метра, на одной зарядке проезжает 250 километров и способен развить максимальную скорость 150 километров в час. Модель поддерживает экспресс-зарядку: пополнить запас энергии до 70 процентов можно за 20 минут. Кроме того, электрокару не страшны морозы: его можно будет эксплуатировать при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.
ЦК НТИ СПбПУ / Электромобиль «Кама-1»
Базовая версия «Кама-1» будет стоить миллион рублей, а с учетом 25-процентных государственных субсидий на покупку электрокаров отечественного производства стартовая цена может снизиться до 750 тысяч рублей.
В ходе презентации в декабре публике покажут готовящийся опытно-промышленный образец, а серийную версию продемонстрируют позже.
Ранее сообщалось, что в год с конвейера будут сходить по 20 тысяч экземпляров модели. При этом вопрос о производственной площадке остается открытым — в КамАЗе заявили, что пока «вариант выпуска легковых автомобилей в настоящий момент не рассматривается».
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Автоновости , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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