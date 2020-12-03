Электрокар «Кама-1»: новые подробности

Появились новые подробности об электрическом смарт-кроссовере «Кама-1», разработанном силами Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ). Новинку покажут 10-11 декабря в Москве в рамках центрального форума Минобрнауки, а 15 декабря пройдет презентация в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. По предварительной информации, в продажу модель поступит до конца 2021 года.

Об электрокроссовере известно следующее: в длину он достигает 3,4 метра, в ширину — 1,7 метра, на одной зарядке проезжает 250 километров и способен развить максимальную скорость 150 километров в час. Модель поддерживает экспресс-зарядку: пополнить запас энергии до 70 процентов можно за 20 минут. Кроме того, электрокару не страшны морозы: его можно будет эксплуатировать при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.

ЦК НТИ СПбПУ / Электромобиль «Кама-1»

Базовая версия «Кама-1» будет стоить миллион рублей, а с учетом 25-процентных государственных субсидий на покупку электрокаров отечественного производства стартовая цена может снизиться до 750 тысяч рублей.

В ходе презентации в декабре публике покажут готовящийся опытно-промышленный образец, а серийную версию продемонстрируют позже.

Ранее сообщалось, что в год с конвейера будут сходить по 20 тысяч экземпляров модели. При этом вопрос о производственной площадке остается открытым — в КамАЗе заявили, что пока «вариант выпуска легковых автомобилей в настоящий момент не рассматривается».