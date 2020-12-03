Роботакси без водителя выпустили в густонаселенный город

В Китае впервые выпустили на улицы города беспилотные автомобили без страхующего водителя за рулем и без поддержки оператора. Эксперимент проводят в центре Шэньчжэня, в нем принимают участие 25 беспилотников стартапа AutoX, которые в будущем планируется использовать в качестве роботакси. Однако пока машины наматывают круги по городу без пассажиров.

Представитель AutoX рассказал изданию TechCrunch, что это новый этап тестирования, который не предусматривает контроль автомобиля со стороны человека, и при этом проводится на дорогах общего пользования. Для эксперимента стартап выбрал один из самых густонаселенных городов Китая.

AutoX пользуется поддержкой интернет-гиганта Alibaba и сотрудничает с китайским производителем электромобилей BYD . Усилиями стартапа электрокары оснастили специальным контрольным блоком XCU, который способен обрабатывать даже очень сложные дорожные сценарии, и сенсорами, которым не страшны неблагоприятные погодные условия.

Деятельность AutoX не ограничивается Китаем. В декабре прошлого года стало известно, что стартап подал заявку на лицензию, позволяющую тестировать беспилотники без водителя-испытателя в Калифорнии.