Роботакси без водителя выпустили в густонаселенный город

В Китае впервые выпустили на улицы города беспилотные автомобили без страхующего водителя за рулем и без поддержки оператора. Эксперимент проводят в центре Шэньчжэня, в нем принимают участие 25 беспилотников стартапа AutoX, которые в будущем планируется использовать в качестве роботакси. Однако пока машины наматывают круги по городу без пассажиров.
Представитель AutoX рассказал изданию TechCrunch, что это новый этап тестирования, который не предусматривает контроль автомобиля со стороны человека, и при этом проводится на дорогах общего пользования. Для эксперимента стартап выбрал один из самых густонаселенных городов Китая.
AutoX пользуется поддержкой интернет-гиганта Alibaba и сотрудничает с китайским производителем электромобилей BYD. Усилиями стартапа электрокары оснастили специальным контрольным блоком XCU, который способен обрабатывать даже очень сложные дорожные сценарии, и сенсорами, которым не страшны неблагоприятные погодные условия.
Деятельность AutoX не ограничивается Китаем. В декабре прошлого года стало известно, что стартап подал заявку на лицензию, позволяющую тестировать беспилотники без водителя-испытателя в Калифорнии.
Испытания беспилотного транспорта проводятся и в России. Ранее сообщалось, что до конца 2020 года автономное оборудование шести производителей испытают в Подмосковье. В частности, специалисты проверят беспилотные технологии прямо в потоке движения машин.