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Nissan анонсировал обновление конкурента Kia Seltos 

Российская Газета 1 час назад
Nissan анонсировал обновление конкурента Kia Seltos
Фото: Пресс-служба Nissan
Компания Nissan опубликовала тизер обновлённого кроссовера Kicks, премьера которого запланирована на 8 декабря. Правда, есть одно но — модель уже была представлена этой весной.
В мае Nissan расширила географию продаж Kicks: ещё одной страной, где начали продавать кроссовер, стал Таиланд. И там дебютировал рестайлинговый Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Судя по тизеру, внешность для рынка США кроссовер получит аналогичную, а вот список оборудования может быть расширен.
В США Nissan Kicks конкурирует с Kia Seltos, и пока удерживает звание рекордсмена по доступности в сегменте: за базовый Kicks просят от 19 070 долларов, Kia Seltos стоит 21 990 долларов.
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Автоновости , Nissan , Kia
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