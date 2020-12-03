Nissan анонсировал обновление конкурента Kia Seltos 

Компания Nissan опубликовала тизер обновлённого кроссовера Kicks, премьера которого запланирована на 8 декабря. Правда, есть одно но — модель уже была представлена этой весной.

В мае Nissan расширила географию продаж Kicks: ещё одной страной, где начали продавать кроссовер, стал Таиланд. И там дебютировал рестайлинговый Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.

Судя по тизеру, внешность для рынка США кроссовер получит аналогичную, а вот список оборудования может быть расширен.