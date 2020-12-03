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Источник: в Петербурге задержали водителя Mercedes после стрельбы по грузовику на КАД 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Из Mercedes открыли стрельбу по грузовику в Петербурге
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля Mercedes задержан после стрельбы на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге по грузовику, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Mercedes найден, остановлен, предполагаемый стрелок задержан", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в четверг около 15:00 мск на КАД в районе съезда на Шафировский проспект. Стрельба велась, по предварительным данным, из пневматического оружия. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.
Какие повреждения в результате стрельбы получил грузовик, собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
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Автоновости , ИТАР-ТАСС
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