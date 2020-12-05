Транспортное средство — самый лучший помощник длячеловека. Когда нужно быстро добраться в определенное место, можно, конечно, поехать на общественном транспорте, но так путь будет более долгим. Именно поэтому сегодня каждый человек желает иметь личное транспортное средство. Однако, не у всех есть возможности.

Кроме того, есть и такой тип людей, которым не нужен автомобилькруглый год — он применяется только при надобности.

Сегодня на рынке представлены различные транспортные услуги -такси, каршеринг и прочее. Самая новая — подписка на автомобиль. Не все знают, что означает такой термин и как вообще можно получить транспорт для пользования. Фактически, подписку на автомобиль можно назвать обычным прокатом, при которомпользователь каждый месяц вносит платежи. Если каршерингпредставляет собой краткосрочную аренду, то подписка — это сервис, который работает на большие периоды. Выгоднее всего оформлять годовую подписку. Тогда, например, KIA Rio будет обходиться в 27 000 рублей за месяц пользования. Однако, в подписке предусматриваются тарифы, которые позволяют арендовать транспортное средство на час или несколько дней. К примеру, у Hyundai предусмотрен тариф «City». Стартовая стоимость составляет 650 рублей за один час. Базовая стоимость суточной аренды автомобиля KIA Rio составляет 1 900 рублей. А вот кроссоверы из Китая могут обойтись немного дороже — около 2500 рублей.

Известно, что в стоимость включен страховой полис ОСАГО, КАСКО, комплект зимних и летних покрышек с услугами хранения и ремонта, техническое обслуживание. Кроме того, пользователь может круглосуточно обращаться в службу поддержки. Все остальные расходы, в числе которых бензин, парковка и мойка, пользователь оплачивает самостоятельно. На арендованном автомобиле можно передвигаться по всей стране. После согласования с дилером на некоторых машинах можно выезжать из России. Интересно, что каждый бренд выставляет собственные ограничения по подписке. Например, KIA допускает километраж не более 2500 км за один месяц для тех, кто выбирает суточные или месячные тарифы. Для годовой подписки — не более 30 000 км.

Как получить подписку. Сегодня получить подписку на автомобиль можно только в некоторых дилерских центрах. При этом, каждая компания выдвигает свои требования к водителю. Как правило, водительский стаж должен быть не менее 3 лет, возраст от 25 лет. В истории не должно быть задолженностей по штрафам и злостных нарушений ПДД.

Прокат, подписка, лизинг и каршеринг — разница. Сегодня многие автомобилисты не покупают транспортные средства, а обращаются к услугам аренды. Гораздо проще брать автомобиль в прокат и не задумываться об обслуживании и прочих расходах. Каршеринг — это короткий срок пользования автомобилем. На нем нельзя передвигаться между странами и городами. Подписка же отличается от лизинга сроком. Как правило, лизинг предполагает оформление договора сроком на 2 и более лет. В пользулизинга говорит только то, что можно взять транспорт любого типа -грузовик, специальная техника и прочее. По подписке сегоднядоступен только легковой транспорт.

Итог. Подписка на автомобиль — полезная услуга, когда нужно арендовать транспортное средство на длительный срок. У такого вида есть свои особенности.