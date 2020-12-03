Камеры, снимающие москвичей без ремня безопасности

Дептранс Москвы показал места расположения камер, которые «видят» непристегнутый ремень и разговор по телефону. Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

«Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из восемь а камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения», — говорится в сообщении.

Три камеры находятся в центре, они расположены на внутренней стороне Садового кольца (напротив д. 3, стр. 5 по Сухаревской площади), внутренней стороне ТТК (улица 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5), а также на Звенигородском шоссе (у д. 9, по 3-му Силикатному проезду при движении в направлении МКАД). Еще два устройства размещены на северо-востоке и три на юго-западе города.