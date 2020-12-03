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Названы самые популярные марки авто среди жителей Петербурга 

runews24.ru 1 час назад
Названы самые популярные авто среди петербуржцев
Фото: runews24.ru
На первом месте оказалась Lada Vesta. На второй строчке — Hyundai Creta. Помимо этого, петербуржцы с сентября по ноябрь при покупке личного транспортного средства нередко делали выбор в пользу Volkswagen. Такие результаты были получены в результате совместного исследования сервисов «Сберавто» и 2ГИС.
Аналитики отмечают, что интерес россиян к покупке авто, несмотря на пандемию коронавируса, этой осенью вырос на 18%. Больше всего машинами интересуются именно в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы посещали автосалоны на 37% чаще, чем за осень минувшего года.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta , Lada Vesta , Lada , Volkswagen
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