Названы самые популярные авто среди петербуржцев

На первом месте оказалась Lada Vesta . На второй строчке — Hyundai Creta. Помимо этого, петербуржцы с сентября по ноябрь при покупке личного транспортного средства нередко делали выбор в пользу Volkswagen . Такие результаты были получены в результате совместного исследования сервисов «Сберавто» и 2ГИС.

Аналитики отмечают, что интерес россиян к покупке авто, несмотря на пандемию коронавируса, этой осенью вырос на 18%. Больше всего машинами интересуются именно в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы посещали автосалоны на 37% чаще, чем за осень минувшего года.