Маск задумался о покупке производителя обычных машин

Глава Tesla Илон Маск рассматривает возможность покупки производителя обычных машин. У компании достаточно денег для приобретения BMW, Volkswagen или Ford, пишет Tech Crunch.

Миллиардер заявил в интервью главе издательского дома Axel Springer Матиасу Депфнеру , что не хочет начинать враждебное поглощение.

«Если бы кто-нибудь сказал, что неплохо объединиться с Tesla, то мы бы задумались и обсудили это», — отметил Маск.

Вопрос покупки состоит не в отсутствии денег, а в вопросе желания Tesla пойти на такой шаг. Компания, которая присоединится к индексу S&P 500 21 декабря, теперь является самым дорогим автопроизводителем в мире. Она превосходит конкурентов, производящих гораздо больше автомобилей в год.