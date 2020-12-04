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Илон Маск задумался о покупке производителя обычных машин 

Lenta.ru 26 минут назад
Маск задумался о покупке производителя обычных машин
Фото: Twitter
Глава Tesla Илон Маск рассматривает возможность покупки производителя обычных машин. У компании достаточно денег для приобретения BMW, Volkswagen или Ford, пишет Tech Crunch.
Миллиардер заявил в интервью главе издательского дома Axel Springer Матиасу Депфнеру, что не хочет начинать враждебное поглощение.

«Если бы кто-нибудь сказал, что неплохо объединиться с Tesla, то мы бы задумались и обсудили это», — отметил Маск.

Вопрос покупки состоит не в отсутствии денег, а в вопросе желания Tesla пойти на такой шаг. Компания, которая присоединится к индексу S&P 500 21 декабря, теперь является самым дорогим автопроизводителем в мире. Она превосходит конкурентов, производящих гораздо больше автомобилей в год.
Ранее Маск предупредил сотрудников о рисках обвала акций компании. Работники должны сосредоточиться на получении прибыли и сокращать расходы, считает бизнесмен. Миллиардер призвал работников тщательно контролировать расходы.
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Автоновости , BMW , Tesla , Volkswagen , Матиас Депфнер , Илон Маск , Ford
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