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Раздави машину танком: вот как британцам предлагают попрощаться с 2020 годом 

Car.ru 34 минуты назад
Раздави машину танком: британцы прощаются с 2020-м
Фото: Car.ru
Британской компанией Scrap Car Comparsion былапредложена интересная возможность поучаствовать в специальнойэкстремальной программе. Речь идет о так называемой «психотерапии разрушения». Новую услугу продемонстрировали в рамках видеоролика, который опубликовали на Интернет-ресурсе YouTube.
Людям предлагается выплеснуть всю свою ярость, которая могланакопиться за тяжелый текущий год, стреляя по транспортнымсредствам из оружия в виде дробовика, а также катаясь сверху поавто на настоящем боевом танке.
Для этого используется полигон, именуемый как Rage Yard. Этоназвание означает «Двор ярости». Компания завозит туда машины, которые были выкуплены на свалках. Группы до 6 человек получают возможность воспользоваться настоящим огнестрельным оружием, чтобы пострелять по мишеням в виде авто.
Во 2-ой части этой необычной программы одному из потенциальных участников групп предоставляют возможность сесть за рычаги боевого танка. Все прочие люди располагаются внутри боевой машины либо на самой броне танка. Затем боевая техника начинает давить гусеницами транспортные средства. Есть возможность также выстрелить из пушки.
В наличии фирмы имеется 56-тонный танк под названием Chieftain. Он находился на вооружении старой армии Великобритании досемидесятых годов прошедшего столетия. Участие в данной программе разыграют в специальную лотерею. При этом заявки принимают до 31.12.2020.
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