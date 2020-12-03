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Фотошпионы засняли настоящую Skoda Fabia нового поколения 

Car.ru 2 часа назад
Фотошпионы засняли Skoda Fabia нового поколения
Фото: Car.ru
На территории Чехии увидели два новых образцамодификации Skoda Fabia в камуфляже. Машина получила фирменный кузов.
Ранее пользователи интернета узнали о тестировании обновленнойгенерации Volkswagen Polo, которая работает с моторной гаммой Skoda Fabia. Теперь на дорогах в Чехии удалось увидеть имодернизированную Fabia, которую тестируют с характернымсветооборудованием. Первая модель из двух замеченных получилаштампованные диски, а вторая легкосплавные. На поверхности имеется габаритный спойлер.
Новинка от чешского производителя появится на рынке в следующем году. Как гласит предварительная информация, автомобиль выйдет с трехцилиндровым мотором на бензине, который функционирует с «роботом» или МКПП. Остальные подробности о машине обнародуют спустя некоторое время.
Первая Skoda Fabia вышла в конце прошлого тысячелетия, ее дебют состоялся на автосалоне в Германии. В 2007 году чехи презентовали вторую генерацию. Автомобиль стал довольно популярным на рынке, что объясняется комплектацией деталями Volkswagen и предлагаются в пакете, который не отличается дороговизной.
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Автоновости , Volkswagen Polo , Skoda Fabia , Volkswagen , Skoda
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