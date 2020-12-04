Бюджетный Nissan Magnite: дешевле, чем ожидалось

В Индии начались продажи компактного и недорогого автомобиля от Nissan. В перспективе он может появиться и на российском рынке.

Как сообщает Motor, за самую дешевую комплектацию просят 499 тыс. индийских рупий (около 520 тыс. руб.). Всего у Nissan Magnite в Индии четыре варианта комплектации.

При этом в базовом оснащении бюджетный кроссовер комплектуется системой контроля тяги, системой стабилизации VDC, ABS и EBD. Покупатели получают дешевый автомобиль со светодиодными фарами, двумя подушками безопасности, кондиционером и задним парктроником. Практически по такой же цене в России продают Lada Granta в кузове универсал.

Самая дорогая модификация за 935 тыс. рупий (около 970 тыс. руб.) помимо всего прочего оснащен полным комплектом светодиодной оптики, круиз-контролем и камерами кругового обзора. В салоне имеется мультифункциональный руль, а за дополнительную плату могут установить отсек для беспроводной зарядки смартфонов.

Новинка оснащается двумя двигателями на выбор — однолитровым атмосферным мощностью 72 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач или 95-сильным мотором с турбонаддувом, который может работать как с механической коробкой, так и с вариатором. Привод во всех вариантах только передний.

Ранее сообщалось, что Nissan Magnite планировали продавать примерно за 550 тыс. руб. При этом о возможности продаж в России свидетельствует внесение информации об автомобиле в базу Роспатента