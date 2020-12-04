Россияне продолжили скупать машины

Продажи новых автомобилей в России выросли в ноябре на 5,9 процента (до 157 580 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Рынок продолжает расти третий месяц подряд. В октябре он увеличился на семь процентов, а в сентябре — на 3,4 процента. При этом в апреле продажи обвалились на 72,4 процента. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос, отмечают эксперты.

Lada Vesta и Они указывают на то, что ожидаемые корректировки цен «создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке». Страх перед подорожанием машин в 2021 году подстегивает спрос. В тройку лидеров продаж в ноябре попали Lada Granta Kia Rio. В целом с января по ноябрь продажи упали на 10,3 процента.