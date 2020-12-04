ФСО потребовала от россиянки заменить им машину

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ добивается от автомобилистки Аризы Саидовой полной оплаты стоимости машины, пострадавшей в аварии по ее вине. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще в 2016 году Ариза Саидова не рассчитала тормозной путь и ее машина «влетела» в «Форд-Фокус» Федеральной службы охраны.

В итоге страховая компания выплатила пострадавшей стороне 118 тысяч. Машину в ведомстве планировали списать и продать, однако выяснилось, что после ДТП ее остаточная стоимость машины снизилась с 308 до 195 тысяч рублей.

«В прошлом году джентельмены внезапно обратились в суд и предложили даме элегантное решение: она оплачивает им полную стоимость машины, а они отдают ей битый «Форд»», — отмечает Mash.

При этом, по информации Telegram-канала, девушка выступила против такого решения вопроса, а суд пошел на встречу ФСО лишь частично, постановив компенсировать затраты еще на 95 тысяч. Однако тяжба продолжается.

«Рамблер» писал, что 24 июня солдат-срочник начал крушить автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) за несколько минут до Парада Победы в Москве.

Оказалось, что дебошира за несколько мнут до начала Парада Победы перевели в резерв, так как он поссорился с сослуживцем. В результате этого у военнослужащего, который очень хотел принять участие в торжественном шествии, произошел нервный срыв.