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Hyundai поднял цены и изменил базовое оснащение самой популярной модели 

Wroom.ru 1 час назад
Hyundai поднял цены на самую популярную модель
Фото: Hyundai
В конце ноября компания Hyundai увеличила цены на весь модельный ряд на 5-95 тысяч рублей.
Так, самая популярная модель бренда Hyundai Creta прибавила в цене 40 тысяч рублей. Кроме того, у автомобиля изменили название базовой комплектации, а в ее оснащение добавили кондиционер. Вероятно, по этой причине машина в самой доступной версии и подорожала сильнее — на 77 тысяч рублей, и теперь предлагается за 1 067 000 рублей.
15 тысяч рублей прибавил в цене седан Hyundai Solaris и теперь его покупка обойдется как минимум в 790 000 рублей. Больше всего увеличились цены на кроссовер Tucson (+35…+95 тысяч рублей), его самый доступный вариант теперь предлагается за 1 679 000 рублей.
Седаны «Элантра» и «Соната» стали дороже на 5-20 и 50-60 тысяч рублей соответственно, первый из них теперь предлагается за 1 235 000 рублей, а второй — за 1 549 000 рублей. Цены на кроссовер Hyundai Santa Fe начинаются с 2 279 000 рублей, то есть на 70 тысяч рублей дороже.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Hyundai Santa Fe
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