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В России резко вырос спрос на автотовары 

ИА Regnum и ещё 1 4 декабря 2020
В России резко вырос спрос на автотовары
Фото: Car.ru
Спрос на камеры заднего вида, противоугонные системы, видеорегистраторы и другие автотовары вырос в России в четыре раза за осенние месяцы. Об этом свидетельствую данные исследования интернет-магазина Wildberries.
По оценкам Wildberries, за период с сентября по ноябрь текущего года спрос на автотовары вырос на 315% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Рост спроса на некоторые категории товаров оказался ещё более резким. В частности, спрос на камеры заднего вида за осень 2020 года вырос в 8 раз, а спрос на противоугонные системы — в 7 раз. Также отмечается повышенный спрос на экстренные аварийные стартёры, аккумуляторы АКБ и другие товары, требующиеся для эксплуатации автомобиля в холодное время года.
Рост спроса на автотовары объясняется ростом продаж самих автомобилей после спада в весенний и летний период. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре текущего года продажи автомобилей в России выросли на 7% в годовом исчислении, а в ноябре — на 5,9%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первых 10 месяцев 2020 года самым продаваемых автомобилем на вторичном рынке в России стала модель Ford Focus.
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Автоновости , Ford Focus
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