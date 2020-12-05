ТОП-10 субъектов РФ по продажам китайских авто

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по октябрь нынешнего года россияне приобрели почти 40 тысяч новых легковых машин китайских марок. Далее был составлен региональный рейтинг, на основании которого становится понятным, где такие автомобили покупают чаще всего. Неудивительно, что этот рейтинг возглавила Москва — как самый крупный региональный авторынок в стране.

За 10 месяцев москвичи стали обладателями 4212 новых китайских автомобилей. На втором месте оказалось Подмосковье (3511 шт.). Суммарно на эти два субъекта РФ пришлось около 20% от общего числа купленных в России машин, представляющих КНР. Иными словами, каждый пятый автомобиль обрел своего владельца в Москве и области. В тройку регионов-лидеров вошел также Санкт-Петербург: за отчетный период хозяевами машин китайских брендов стали 2460 петербуржцев.

Еще в семи субъектах РФ их число превысило 1 тысячу экземпляров. Это Краснодарский край (1786 шт.), Челябинская область (1365 шт.), Самарская область (1353 шт.), Свердловская область (1223 шт.), Татарстан (1185 шт.), Башкортостан (1167 шт.) и Ханты-Мансийский автономный округ (1113 шт.).