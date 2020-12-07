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В России продадут самый дорогой автомобиль 

Lenta.ru и ещё 3 35 минут назад
В России продадут самый дорогой автомобиль
Фото: «Авто.ру»
В Москве на продажу выставили самый дорогой в России автомобиль стоимостью в 225 миллионов рублей. Объявление появилось на портале «Авто.ру».
Речь идет о гиперкаре Bugatti Chiron 2018 года выпуска бело-синего цвета, пробег которого составляет 700 километров. Салон автомобиля отделан коричневой кожей с карбоновыми вставками. Его мощность — 1500 лошадиных сил, которые позволяют водителю разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды. При этом максимальная скорость машины — 420 километров в час.
Согласно объявлению, суперкар находится в состоянии нового, его бывший и единственный владелец пользовался им два года и девять месяцев. Известно, что в 2016 году всего было выпущено 500 автомобилей Bugatti Chiron.
Ранее в августе роскошный автомобиль Майкла Джордана решили продать. Эксперты предполагают, что Mercedes-Benz S600 1996 года выкупят более чем за 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).
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Автоновости , Bugatti Chiron , Bugatti , Mercedes-Benz , Майкл Джордан
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