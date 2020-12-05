Названа дата открытия моста на остров Русский

Движение по мосту на остров Русский в Приморском крае, закрытому после циклона, восстановят 6 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток", в ведении которого находится мост.

"Планируется открыть движение транспорта вечером 6 декабря", — сообщили в пресс-службе.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Движение по мосту планировалось восстановить 30 ноября после полной очистки вант от льда, однако в понедельник в дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток" заявили, что ограничение сохраняется на неопределенный срок.

Кроме того, свои занятия с 7 декабря возобновит находящийся на острове Дальневосточный федеральный университет.

"Транспортное сообщение по Русскому мосту возобновится вечером 6 декабря, о чем нам сообщили в ФКУ ДСД "Дальний Восток", в ведении которого находится мост. С понедельника, 7 декабря, Дальневосточный федеральный университет, находящийся на острове, возобновит занятия в офлайн-формате по тем дисциплинам, которые требуют обязательного очного присутствия студентов в учебных аудиториях (например, практикумы и лабораторные занятия). Остальные дисциплины будут проводиться в электронных образовательных средах, если данный формат не снижает качества образовательного процесса", — говорится в распространенном релизе.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.