Оборот с продажи Lada превысил 155 млрд

Оборот с продажи автомобилей Lada превысил 155 млрд рублейС января по октябрь 2020 года в России было продано легковых автомобилей марки Lada более, чем на 155 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов исследования "Автостат Инфо".

Больше всего денежных средств в этот период принесла модель Lada Vesta . За 10 месяцев в стране был продан 81 121 такой автомобиль на сумму в 59 млрд рублей. Второе место по доходности в модельной линейке бренда занимает Lada Granta . Покупатели в РФ потратили на покупку новых «Грант» более 50 млрд рублей и приобрели при этом 95 057 таких машин за январь-октябрь нынешнего года. Третье место в рейтинге принадлежит Lada Largus — 28 834 проданных авто за отчетные 10 месяцев 2020 года на 20,5 млрд рублей. Заметно меньше «заработал» за этот период Lada Xray — 10,7 млрд рублей (реализовано 15 826 ед.) и Lada 4x4 — 975 млн рублей на 17 174 ед.

Данные о том, какую выручку принесли за отчетный период другие модели марки Lada, можно посмотреть в таблице ниже.