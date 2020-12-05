Как дилеры обманывают покупателей

В первую очередь, в Роспотребнадзоре отметили, что дилеры стараются привлечь как можно больше клиентов в свои салоны, размещая в рекламных буклетах недостоверную информацию о стоимости автомобилей. Нередко занижают цены и в случаях, когда потенциальные покупатели желают получить консультацию по телефону. Кроме того, недобросовестные дилеры сознательно идут на обман, настойчиво предлагая клиентам купить более дорогую комплектацию авто, заказать дорогостоящее допоборудование, услуги или опции.

Ещё одна схема обмана — подписание предварительного договора и внесение предоплаты до того, как покупателю покажут авто или заключат сделку купли-продажи. При этом, если человек отказывается от покупки, то в договоре есть пункт, согласно которому могут полностью или частично удержать внесённые ранее средства. Рассказали в Роспотребнадзоре и об обмане при приобретении автомобиля в кредит. В этом случае обман заключается в занижении процентной ставки в информации, обнародованной на интернет-порталах дилеров или в рекламе.