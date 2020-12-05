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Роспотребнадзор рассказал, как дилеры обманывают покупателей 

Car.ru 4 часа назад
Как дилеры обманывают покупателей
Фото: ТАСС
В последние месяцы на автомобильном рынке России наблюдается ажиотажный спрос на новые и подержанные машины, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказали, как дилеры могут обманывать покупателей.
В первую очередь, в Роспотребнадзоре отметили, что дилеры стараются привлечь как можно больше клиентов в свои салоны, размещая в рекламных буклетах недостоверную информацию о стоимости автомобилей. Нередко занижают цены и в случаях, когда потенциальные покупатели желают получить консультацию по телефону. Кроме того, недобросовестные дилеры сознательно идут на обман, настойчиво предлагая клиентам купить более дорогую комплектацию авто, заказать дорогостоящее допоборудование, услуги или опции.
Ещё одна схема обмана — подписание предварительного договора и внесение предоплаты до того, как покупателю покажут авто или заключат сделку купли-продажи. При этом, если человек отказывается от покупки, то в договоре есть пункт, согласно которому могут полностью или частично удержать внесённые ранее средства. Рассказали в Роспотребнадзоре и об обмане при приобретении автомобиля в кредит. В этом случае обман заключается в занижении процентной ставки в информации, обнародованной на интернет-порталах дилеров или в рекламе.
Для того, чтобы избежать неприятной ситуации, специалисты рекомендуют изначально ознакомиться с отзывами о выбранном дилере, узнать официально или нет он работает с компанией-автопроизводителем, внимательно изучить договор перед подписанием. Также не стоит доверять продавцу, если его предложение значительно уступает средней рыночной цене, а при покупке авто на вторичном рынке обязательно следует проверить информацию о нём в специальном разделе на веб-портале ГИБДД.
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Автоновости , ГИБДД , Роспотребнадзор
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