«Будем договариваться?» Россиян атаковали мошенники

Российские водители столкнулись с новой схемой автоподстав: их обвиняют в том, что они сбили человека. После агрессивного «наезда» по телефону мошенники предлагают «договориться». Рассказ одного из пострадавших приводит BFM.ru

«Звонок с неизвестного номера, тональность довольно агрессивная. Сказали: ну что, будем полюбовно договариваться или как? Вы там-то, рядом с моим домом, сбили человека 1 декабря, звонок утром 3-го. Я говорю, что ничего не понимаю, никого я не сбивал. Они говорят: ну, у вас же машина такая-то, стоит там-то? Я говорю: да. Они говорят: ну все, спускайтесь, будем договариваться», — рассказал московский автолюбитель Алексей.

По его словам, он отказался спускаться, позвонил в полицию, позднее проверил машину, что на ней действительно нет никаких следов.

«Приехала полиция очень быстро, дали мне бланки протоколов, я их заполнил. Я говорю: давайте покажу вам машину. Они говорят: да нет, не пойдем мы смотреть твою машину, и так все понятно, ты не первый и, наверное, не последний», — добавил Алексей.

Очевидно, что преступники воспользовались базами данных телефонных номеров и автомобилей.

Эксперты говорят, что ранее мошенники ограничивались только претензиями по поводу якобы задетого и поцарапанного автомобиля на стоянке. Сейчас они перешли к более «убедительным» легендам. То, что мошенники говорят, что наезд был пару дней назад, неслучайно. Видеорегистратор, скорее всего, уже перезаписал поездки, к тому же не каждый водитель вспомнит, где и как он ездил накануне.