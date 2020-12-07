Volkswagen исправил глючный софт на хэтчах ID.3 

Проблемы с прошивкой у электрохэтчбеков Volkswagen ID.3, которые «обрезали» часть функций нового медиа-комбайна и вспомогательных систем, похоже решены. Напомним, первые партии «трёшек» поставлялись в Европу без поддержки интерфэйса App Connect, предполагающего сопряжение со смартфонами через CarPlay и Android Auto, а также проекционного дисплея на который выводятся подсказки навигатора в реальном времени.

Сегодня фирма объявила, что владельцы, забравшие электрокары из салонов без этих опций могут заехать к дилеру для обновления программного обеспечения, после чего, весь доступный функционал начнёт работать в полном объёме. Судя по тому, что регламент предполагает около 12 часов на сервисе, прошивку пересобрали капитально, так как в обычном варианте на её обновление требуется не больше часа.

«Обновить» весь проданный парк обещают уже к концу месяца, для удобства клиентам предложено оставить хэтчбеки на ночь, дабы утром забрать перепрошитый электрокар. В качестве компенсации за неудобства фирма предложила скостить ежемесячные лизинговые платежи, либо воспользоваться иными преференциями, какими именно, не уточняется.