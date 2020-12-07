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Самое дорогое авто продают на сайте объявлений 

Артём Кульша 1 час назад
Самое дорогое авто продают на сайте объявлений
Фото: © Auto.ru
Самый дорогой автомобиль в России выставлен на продажу на сайте объявлений. Об этом сообщает «Мотор».
Некоторое время назад московский автосалон «Агат» разместил на «Авто.ру» объявление о продаже бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.

«Что делает его самым дорогим автомобилем в России», — сообщает «Мотор».

В комментарии «Агата» сказано, что авто в состоянии нового, стоимость указана с учетом таможни и доставки в Москве, а информация о комплектации и дополнительные фотографии будут высланы по запросу. Всего в настоящее время автосалон продает девять автомобилей на «Авто.ру», в том числе Lexus LX III, BMW M5 VI (F90), Bentley Flying Spur II, Porsche Taycan I Turbo S, Land Rover Range Rover IV и Mercedes-Benz S-Класс VII (W223).
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Центральное агентство залогового имущества разместило на сервисе «Авито» объявление о продаже за пять миллионов рублей турбореактивного пассажирского самолета Як-40 1979 года выпуска, который ранее использовался украинским политиком Юлией Тимошенко.
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Комментарии
Автоновости , BMW M5 , BMW , Lexus , Bentley , Bentley Flying Spur , Mercedes-Benz S-Класс , Bugatti , Land Rover Range Rover , Rover , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz , Lexus LX , Юлия Тимошенко
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