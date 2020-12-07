Самое дорогое авто продают на сайте объявлений 

Самый дорогой автомобиль в России выставлен на продажу на сайте объявлений. Об этом сообщает «Мотор».
Некоторое время назад московский автосалон «Агат» разместил на «Авто.ру» объявление о продаже бывшего в употреблении гиперкара «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.
«Что делает его самым дорогим автомобилем в России», — сообщает «Мотор».
В комментарии «Агата» сказано, что авто в состоянии нового, стоимость указана с учетом таможни и доставки в Москве, а информация о комплектации и дополнительные фотографии будут высланы по запросу. Всего в настоящее время автосалон продает девять автомобилей на «Авто.ру», в том числе Lexus LX III, BMW M5 VI (F90), Bentley Flying Spur II, Porsche Taycan I Turbo S, Land Rover Range Rover IV и Mercedes-Benz S-Класс VII (W223).
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Центральное агентство залогового имущества разместило на сервисе «Авито» объявление о продаже за пять миллионов рублей турбореактивного пассажирского самолета Як-40 1979 года выпуска, который ранее использовался украинским политиком Юлией Тимошенко.