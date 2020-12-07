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В системе техосмотра может случиться коллапс 

Артём Кульша 5 часов назад
В системе техосмотра может случиться коллапс
Фото: РИА Новости
В системе технического осмотра транспортных средств может случиться коллапс. Об этом сообщают «Известия».
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», Министерство внутренних дел с целью исключения фальсификаций разрабатывает проект приказа об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы техосмотра.
Он, в частности, подразумевает, что автомобили нужно будет дважды (до прохождения ТО и после) фотографировать при помощи поверенных в Росстандарте устройств, снимки будут привязываться к геолокации, а сотрудники станций технического осмотра будут обязаны заверять материалы электронной подписью во избежание их подделки.
Первое нарушение новых правил будет наказываться штрафом работнику в размере 5-10 тысяч рублей, должностному лицу — 30-50 тысяч, организации — 200-300 тысяч. Повторное нарушение будет наказываться лишением эксперта лицензии и штрафом до 500 тысяч для организации.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта будущего года. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует, что если это произойдет, то с доступностью услуги оценки состояния транспортных средств возникнут проблемы — большая часть станций технического обслуживания не оснащена необходимым оборудованием, а у бизнесменов нет стимулов для открытия новых квалифицированных станций из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения экономической активности.
Глава испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко считает, что в марте 2021-го может возникнуть перегруз системы техосмотра — в совсем небольшое число реальных пунктов выстроятся очереди, которые те не смогут переварить. По словам эксперта, избежать этого поможет поэтапный запуск новой системы.
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Автоновости , Антон Шапарин , МВД
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