Названы причины бума продаж новых авто в России

В ноябре 2020 года в России продолжили расти как продажи новых автомобилей, так и цены на них. Специалисты объяснили ажиотаж на автомобильном рынке целым рядом факторов, но предупредили о риске дефицита новых машин у дилеров.

В ноябре в России было продано 157 580 новых автомобилей, что на 5,9% больше, чем в ноябре прошлого года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которую приводят «Известия».

В лидерах продаж новых авто оказались не только модели Hyundai Kia или BMW , но и отечественная Lada , занявшая первую строчку. Российский автопроизводитель увеличил продажи на 22% в сравнении с прошлым годом, реализовав 38 064 машин. Kia и Hyundai увеличили продажи на 7%.

Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж, — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Другие эксперты отмечают, что среди причин бума на авторынке выделяется и нехватка машин у дилеров. Отмечается, что россияне стремятся приобрести те или иные модели, пока они есть в наличии. Тем не менее, дефицит на рынке приводит к тому, что популярные модели приходится ждать не один месяц.