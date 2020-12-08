Автошколы обяжут передавать данные учеников в МВД

Автошколы в России будут обязаны передавать в МВД информацию о кандидатах в водители в течение пяти дней с момента начала обучения, свидетельствует проект приказа министерства.

В документе говорится, что передача информации должна осуществляться очно должностному лицу экзаменационного подразделения либо направляться через личный кабинет автошколы на портале государственных и муниципальных услуг, сообщает ТАСС.

Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции, — сказано в проекте приказа.

Там добавляется, что все сведения будут передаваться в МВД с учётом требований к безопасности персональных данных.

Как сообщал NEWS.ru ранее, МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов, который начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.

Также МВД в обновлённом регламенте определило навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители для получения прав.