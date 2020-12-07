В Китае начали продавать огромный электрокроссовер 

Китайский концерн FAW начал продажи полноразмерного электрического кроссовера под люксовым национальным автобрендом HongQi (Хунцы). Машина называется HongQi E-HS9 — это флагман активно расширяемой линейки внедорожников под маркой HongQi.

Габариты Hongqi E-HS9 — 5209 х 2010 х 1731 мм (длина, ширина и высота), колесная база — 3110 мм.

Автомобиль обладает оригинальным внешним видом с массивной радиаторной решеткой-"водопад". Говоря субъективно, автомобиль снаружи отдаленно схож с кроссоверами Range Rover , особенно при взгляде в профиль.

В салоне E-HS9 — натуральные высококачественные материалы отделки (кожа, дерево ценных пород, полированный алюминий) и три огромных ЖК-дисплея (комбинация приборов, мультимедиа, микроклимат). Салон автомобиля вмещает до семерых взрослых, сиденья скомпонованы в три ряда. Функциями массажа, подогрева и вентиляции могут быть по желанию заказчика оборудованы даже сиденья второго ряда.

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По трансмиссии Hongqi E-HS9 предложен в двух двухмоторных исполнениях: в одном спереди и сзади установлены одинаковые электромоторы на 218 л.с. и 300 Нм, в другом характеристики заднего мотора повышены до 333 л.с. и 450 Нм. Максимальная автономность хода на полной зарядке по циклу NEDC заявлена в 510 км. На автомобиль дана пожизненная гарантия производителя и бесплатная помощь на дорогах.

Цены на Hongqi E-HS9 лежат в пределах 509 800 — 729 800 юаней (5,8-8,4 миллиона рублей) в зависимости от комплектации.

В иерархии национальных китайских автобрендов HongQi находится на самой вершине, его статус сравним с легковыми ЗИЛами в СССР. Бренд ведет историю с 1950-х годов, под ним производятся представительские седаны для нужд членов ЦК Компартии страны. С 2018-го FAW проводит курс на коммерциализацию марки — под ней будут выпускать широкий спектр престижных автомобилей разных классов, созданных в первую очередь под потребительский рынок, а не госзаказ.