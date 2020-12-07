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Россиянам предложили КамАЗы в каршеринг 

Мария Иванова 4 часа назад
Россиянам предложили КамАЗы в каршеринг
Фото: РИА Новости
В компании ПАО «КамАЗ» появилась услуга грузового каршеринга, позволяющая арендовать самосвал на день и больше. Об этом сообщается на сайте компании.
Арендовать машину можно с помощью онлайн-сервиса «Спецшеринг». Сервис работает по классической схеме каршеринга: клиент сможет арендовать полностью готовый к использованию КамАЗ на время, его нужно будет лишь заправлять топливом. Автомобили сервиса застрахованы ОСАГО и КАСКО, регулярно проходят техническое обслуживание.
Взять грузовик в каршеринг можно будет на срок от одного дня до одного года. Для аренды доступны самосвалы КАМАЗ-65801 грузоподъемностью 32 тонны, предназначенные для перевозки строительных, промышленных и других грузов.
Также можно арендовать самосвал с водителем.
Как объяснил основатель сервиса «Спецшеринг» Роберт Зайниев, каршеринг станет альтернативой лизингу грузовиков или классической аренде.

«Клиенту не нужно думать о сложной процедуре приобретения автомобиля, первоначальном платеже, и о последующем его содержании. Клиент арендует грузовик для решения краткосрочных бизнес-задач и платит только за это время», — отметил Зайниев.

Пока новый сервис доступен бизнес-заказчикам в Татарстане, в начале 2021 года его запустят в Москве, затем — в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Как писал «Рамблер», в ГИБДД планируют запретить каршеринг для водителей, которые хоть раз были лишены прав или постоянно нарушают ПДД.
В единую базу для каршеринга ГИБДД хотят внести данные о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин предупреждал, что ограничительные меры могут привести к появлению нелегального рынка, где будут продавать аккаунты «чистых» водителей попавшим под запрет ГИБДД.
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Комментарии
Автоновости , Виктор Похмелкин , Камаз , ГИБДД
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