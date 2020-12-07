Российским водителям назвали типичные ошибки зимой

Каждый год первый снег становится причиной массовых ДТП по всей России. Топ главных ошибок автомобилистов зимой собрал портал Autonews

Необдуманные обгоны часто становятся причиной ДТП зимой. Водители не справляются с управлением в момент попытки вернуться в свою полосу из-за слишком высокой для скользкой дороги скорости.

Вторая распространенная ошибка — езда зимой на летней резине, а также установка разных покрышек на передней и задней оси.

Разная резина обладает разным сцеплением, и при маневрах это зачастую заканчивается заносами и, как следствие, авариями.

Еще один «враг» автомобилистов — слишком высокая скорость на скользких дорогах. Она не позволяет вовремя затормозить в случае внезапного препятствия на дороге, приближения к пробке или светофору.

ГИБДД предупреждает, что на скользкой зимней дороге дистанция должна быть больше, чем летом. Однако не все водители следуют рекомендации. В результате им приходится применять почти экстренное торможение, что приводит к заносу и развороту на соседних полосах.

Не нужно забывать, что зимой все и без того скользкие поверхности покрываются дополнительным материалом для скольжения — снегом и льдом. Поэтому водителям следует быть крайне аккуратными при движении по трамвайным путям, наезде на разметку и т.д.

«Рамблер» напоминает, что с 1 декабря и до конца февраля действуют штрафные санкции за езду на летней резине. Наказание за данное нарушение составляет 500 рублей. Новшество вошло в список «неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», составленных ГИБДД два месяца назад.