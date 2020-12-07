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Российским водителям назвали типичные ошибки на зимней дороге 

Вероника Полынина 3 часа назад
Российским водителям назвали типичные ошибки зимой
Фото: ТАСС
Каждый год первый снег становится причиной массовых ДТП по всей России. Топ главных ошибок автомобилистов зимой собрал портал Autonews.
Необдуманные обгоны часто становятся причиной ДТП зимой. Водители не справляются с управлением в момент попытки вернуться в свою полосу из-за слишком высокой для скользкой дороги скорости.
Вторая распространенная ошибка — езда зимой на летней резине, а также установка разных покрышек на передней и задней оси.
Разная резина обладает разным сцеплением, и при маневрах это зачастую заканчивается заносами и, как следствие, авариями.
Еще один «враг» автомобилистов — слишком высокая скорость на скользких дорогах. Она не позволяет вовремя затормозить в случае внезапного препятствия на дороге, приближения к пробке или светофору.
ГИБДД предупреждает, что на скользкой зимней дороге дистанция должна быть больше, чем летом. Однако не все водители следуют рекомендации. В результате им приходится применять почти экстренное торможение, что приводит к заносу и развороту на соседних полосах.
Не нужно забывать, что зимой все и без того скользкие поверхности покрываются дополнительным материалом для скольжения — снегом и льдом. Поэтому водителям следует быть крайне аккуратными при движении по трамвайным путям, наезде на разметку и т.д.
«Рамблер» напоминает, что с 1 декабря и до конца февраля действуют штрафные санкции за езду на летней резине. Наказание за данное нарушение составляет 500 рублей. Новшество вошло в список «неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», составленных ГИБДД два месяца назад.
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Автоновости , ГИБДД
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