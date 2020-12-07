В Индии создали электромобиль класса премиум 

Индийский стартап Pravaig Dynamics представил свою первую модель — электромобиль Extinction Mk1. Новинка не поступит в продажу, а станет частью премиум-сервиса по аренде автомобилей с водителем для корпоративных клиентов, который скоро запустится в Бангалоре и Дели.

На премьерном показе Extinction Mk1 явился в образе купе, но серийный автомобиль будет кардинально отличаться от прототипа, обещают в компании. Во-первых, у него появится дополнительная пара дверей для удобства посадки и высадки пассажиров, во-вторых, увеличится дорожный просвет, а салон станет более комфортабельным.

В движение Extinction будет приводить электромотор мощностью 204 лошадиные силы, питающийся от батареи на 96 киловатт-часов с поддержкой быстрой зарядки постоянным током (0-80% за 30 минут). Запас хода — 504 километра. С места до «сотни» машина разгоняется за 5,4 секунды и способна двигаться с максимальной скоростью 196 километров в час.

© Pravaig Dynamics

В салоне Pravaig Extinction Mk1 имеется четыре посадочных места, причем задние кресла могут раскладываться на 165 градусов. В оснащение входят индивидуальные столики и дефлекторы вентиляции для второго ряда сидений, аудиосистема Devialet и продвинутый комплекс очистки воздуха, способный в десять раз уменьшить концентрацию углекислоты и удалить до 99 процентов вредных для дыхательной системы мелкодисперсных частиц PM 2.5.

Рыночный запуск Extinction Mk1 запланирован на следующий год. Электромобиль станет частью премиум-сервиса по аренде автомобилей с водителем для корпоративных клиентов. Цены пока неизвестны, но Pravaig Dynamics планирует в первый год выйти на объем выпуска в 2500 машин.