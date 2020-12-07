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Как будут штрафовать россиян за разговор по телефону 

Вероника Полынина 2 часа назад
В ЦОДД назвали условия, при которых водителю с телефоном в руках или непристегнутым ремнем безопасности будет выписан штраф.
Как сообщает Autonews, автомобилисты будут оштрафованы только в том случае, если камера зафиксирует эти нарушения во время движения.

«Система определяет нарушение по характерным признакам. Один из таких обязательных параметров — это движение», — рассказал заместитель руководителя дирекции фото— и видеофиксации ЦОДД Москвы Егор Чернов.

По словам представителя ЦОДД, если автомобиль стоит в пробке или на светофоре, штраф не придет, «но стоит тронуться — телефон нужно отложить в сторону, а ремень пристегнуть обратно».
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 декабря водителей, которые пользуются телефонами за рулем, начали вычислять с помощью программного модуля, установленного на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360». В Москве фиксацию ведут 8 дорожных камер. Размер штрафа составляет тысячу рублей за ремень и 1,5 тысячи рублей за телефон. За неделю работы в столице было выявлено около тысячи нарушителей.
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Автоновости , Видео , Егор Чернов
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