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Власти Москвы уточнили основания для штрафа за телефон за рулем 

Мослента 2 часа назад
Уточнены основания для штрафа за телефон за рулем
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Водителям грозит штраф за разговоры по телефону за рулем и езду без ремня безопасности лишь в том случае, если нарушения были зафиксированы камерами наблюдения во время движения, рассказал сайту Autonews.ru представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.
Он добавил, что во время вынужденной остановки в пробке или на светофоре санкций можно не бояться, но как только машина придет в движение, гаджет нужно убрать, а ремень безопасности — пристегнуть.
Собеседник Autonews заметил, что использование телефона, закрепленного на специальном держателе, — например, если водитель включил навигатор, — нарушением не считается, потому что в данном случае устройство работает в режиме hands free.
В ЦОДД добавили, что за неделю в столице было выявлено около тысячи случаев, когда водители не были пристегнуты и разговаривали по телефону, находясь за рулем.
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Автоновости , Егор Чернов , Правительство Москвы
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