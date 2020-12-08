Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Правила работы автошкол изменили в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
В России изменились правила работы автошкол
Фото: ТАСС
Автошколы обязаны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители, обучающихся в них, в течение пяти рабочих дней с начала учебы, следует из проекта приказа.

«Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения учебной группы представляется нарочным уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения под расписку, либо направляется через личный кабинет организации…, сформированный с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в экзаменационное подразделение список лиц, проходящих профессиональное обучение в указанной учебной группе», — передает РИА «Новости» текст документа.

В документе отмечается, что сведения представляются с учетом закона о персональных данных. В дальнейшем данные сведения о сформированных учебных группах вносятся в полиции в информационную систему, предназначенную для обеспечения работы подразделений ГИБДД.
В старом приказе, который отменяет новый документ, норма другая: автошколы также обязаны передавать информацию об учениках, но это делается не позднее 30 календарных дней до окончания обучения учебной группы.
Планируется, что приказ вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
Ранее в МВД предложили допускать к экзаменам на права с 16 лет.
Видео дня. В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МВД предложили новый способ идентификации личности сдающего экзамен на права В МВД предложили новый способ идентификации личности сдающего экзамен на права В Приморье открыли мост на остров Русский В Приморье открыли мост на остров Русский Оголившуюся перед Зеленским активистку оштрафовали на три доллара Оголившуюся перед Зеленским активистку оштрафовали на три доллара
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение