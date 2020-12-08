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Объявлены цены на новые Peugeot 3008 и 5008 в России 

Автостат 1 час назад
Объявлены цены на новые Peugeot 3008 и 5008
Фото: Автостат
Российские дилеры Peugeot начали прием заказов на новые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008. Автомобили доступны в трех уровнях исполнения, с двумя вариантами компоновки двигателя и трансмиссии, и новым оборудованием.
Цена нового Peugeot 3008 варьируется от 2 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 629 тыс. рублей, цены на Peugeot 5008 составляют от 2 млн 359 тыс. рублей до 2 млн 819 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.
Для новых Peugeot 3008 и 5008 доступен пакет «Black Pack», в который входят решетка радиатора и эмблемы льва в передней и задней части автомобиля с темным хромированием, надписи «3008»/«5008» и «Peugeot» матового черного цвета, темная декоративная защитная накладка на переднем бампере, черные рейлинги, черная резиновая окантовка окон, защитные накладки в нижней части дверей из черного матового пластика и черная глянцевая накладка на заднем бампере. Интерьер автомобилей отличает отделка сидений натуральной кожей 'Nappa' красного цвета (включает декоративные вставки из темной древесины на передней и дверных панелях), а также 10-дюймовый экран мультимедийной системы.
В набор нового оснащения Peugeot 3008 и 5008 вошли система ночного видения, усовершенствованная система распознавания дорожных знаков и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач для версий с дизельным двигателем.
Для новых кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 на российском рынке предлагаются бензиновый двигатель 1.6 THP (150 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач (EAT6), а также дизельный мотор 2.0 HDi (150 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (EAT8).
Источник: https://www.autostat.ru/news/46594/ © Автостат.
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Автоновости , Peugeot 5008 , Peugeot , Peugeot 3008
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