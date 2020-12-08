Lada XRay рискует остаться без «робота» 

По неподтвержденным данным, с января 2021 года АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada XRay с роботизированной коробкой передач. Без «робота» останется и Granta — исключение составит только Granta Cross. Эта информация появилась в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».

Автор публикации ссылается на то, что сотрудники АвтоВАЗа в рамках программы реализации автомобилей по льготным ценам не могут заказать модели с «роботом» ни со сроком изготовления в январе, ни в феврале. Он предполагает, что «эксперимент с автомеханикой был признан неудачным».

Пока же модель присутствует на сайте Lada.ru: цены на приподнятый хэтчбек, оснащенный 122-сильным мотором 1.8 в паре с роботизированной трансмиссией, начинаются от 800,9 тысячи рублей. Что же касается Granta, то седан с «роботом» стоит от 586,5 тысячи рублей, лифтбек — от 603,5 тысячи рублей, а Cross-версия — 668,9 тысячи рублей.

XRay — наименее популярная модель в линейке Lada. Из отчета Ассоциации европейского бизнеса следует, что пик продаж модели пришелся на февраль 2018 года, когда дилерам удалось реализовать более четырех тысяч экземпляров XRay. При этом в феврале 2020 года количество проданных машине составило чуть более 1,5 тысячи. Всего за январь-ноябрь этого года модель XRay (включая XRay Cross) разошлась в количестве 17 248 штук.