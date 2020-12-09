Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Китайцы поставили рекорд по покупкам Tesla 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Китайцы поставили рекорд по покупкам Tesla
Фото: Reuters
Продажи автомобилей в Китае растут пятый месяц подряд, особенно заметен спрос на электромобили Tesla, пишет Bloomberg.
Розничные продажи легковых автомобилей и внедорожников увеличились на 7,8 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 2,11 миллиона единиц в ноябре. Оптовые продажи экологичных машин удвоились (до 169 тысяч единиц). Tesla продала 21 604 электрокара в Китае в ноябре. Это стало рекордным показателем для автопроизводителя.
Tesla стабильно увеличивала продажи в Китае после того, как около года назад начала поставки седанов местного производства. Тем не менее конкуренция в премиальном сегменте электромобилей усиливается, а конкуренты, включая Nio и Xpeng Inc., привлекают больше покупателей.
Согласно опросу, более половины китайских потребителей, планирующих купить новый автомобиль, предпочли бы приобрести электрокар. Эксперты прогнозируют рост этого сегмента рынка в следующем году.
В декабре рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.
Мультимедийный сервис Okko представляет коллекцию видеоинтервью с успешными людьми "Русские норм!". Эти герои покоряют мир, работают в самых передовых компаниях, придумывают крутые технологические продукты, строят миллиардные бизнесы. Это не только Сергей Брин из Google, но и сотни других людей. Прежде чем добиться успеха, им пришлось пройти через серьезные испытания, отказаться от стереотипов, победить многие предубеждения. Но русские — норм, убедитесь сами. Смотрите видеоинтервью из коллекции «Русские норм!» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv
Видео дня. В каком случае придет штраф за использование телефона за рулем
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года Путин вспомнил времена дефицита в СССР Путин вспомнил времена дефицита в СССР
Комментарии
Автоновости , Tesla , Сергей Брин , Google , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение