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Составлен рейтинг стран с самыми дешевыми автомобилями 

Car.ru 2 часа назад
Составлен рейтинг стран с самыми дешевыми автомобилями
Фото: Car.ru
Эксперты анонсировали рейтинг государств, в которыхособую популярность завоевали автомобили отечественного автопрома по причине минимальной их стоимости.
На первом месте разместилась Индия. В этом государствераспространена индийская вариация Tata Motors, представленная врамках глобального авторынка от 2 500 долл. (184 200 руб.).
Второе место отдали Германии. Здесь наиболее востребованнымиявляются недорогие гибридные ультракомпактные авто, которыеотносятся к классу "А".
На третьей ступени размещается Япония. Стоит отметить, что около 40 процентов японского автомобильного рынка составляют экономичные, а также небольшие кей-кары.
Четвертое место отдали южнокорейскому авторынку. Здесьотсутствуют завышенные пошлины и транспортные налоги. Вследствие этого на готовые авто не распространены дополнительные наценки.
Пятерку ТОП замыкает Франция. Здесь хорошо развит рынокфранцузских автомобилей. Внутри ЕС нет пошлин. Популярными являются «зеленые» машины.
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Автоновости , Tata , Tata Motors , ЕС
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