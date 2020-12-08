Составлен рейтинг стран с самыми дешевыми автомобилями 

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Эксперты анонсировали рейтинг государств, в которыхособую популярность завоевали автомобили отечественного автопрома по причине минимальной их стоимости.

На первом месте разместилась Индия. В этом государствераспространена индийская вариация Tata Motors, представленная врамках глобального авторынка от 2 500 долл. (184 200 руб.).

Второе место отдали Германии. Здесь наиболее востребованнымиявляются недорогие гибридные ультракомпактные авто, которыеотносятся к классу "А".

На третьей ступени размещается Япония. Стоит отметить, что около 40 процентов японского автомобильного рынка составляют экономичные, а также небольшие кей-кары.

Четвертое место отдали южнокорейскому авторынку. Здесьотсутствуют завышенные пошлины и транспортные налоги. Вследствие этого на готовые авто не распространены дополнительные наценки.