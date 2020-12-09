Строительство завода Tesla в Германии остановили из-за змей 

Компания Tesla столкнулась с очередными трудностями при строительства предприятия в Германии. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, работа на площадке нового завода для электрокаров была приостановлена из-за угроза для зимующих там змей и ящериц.

На вырубку 82,9 гектара соснового леса под завод Tesla пожаловались экологи. А административный суд Франкфурта-на-Одере встал на сторону "зеленых". Теперь будут проведены консультации с государственным органом по охране окружающей среды и компанией Илона Маска. После этого суд вновь оценит ситуацию.

Ранее сообщалось, что строящемуся в Германии предприятию Tesla отключили воду из-за долгов по ЖКХ.

В настоящее время у Tesla есть несколько заводов: головной во Фримонте, который будет в ближайшее время модернизирован и сможет выпускать не 400 тысяч машин в год, как сейчас, а полмиллиона, Gigafactory 1, расположенный в Неваде, — на нем выпускаются аккумуляторы, Gigafactory 2, специализирующийся на фотоэлектрических элементах, он базируется в Нью-Йорке, и шанхайская Гигафабрика 3.

В Берлине компания Маска ведет строительство еще одного предприятия. Завод расположится рядом с аэропортом Берлин-Бранденбург. Предприятие займет территорию примерно в 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям.