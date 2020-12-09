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В Kia объяснили появление ржавых пятен на российских седанах K5 

Motor.ru 2 часа назад
В Kia объяснили появление ржавых пятен на седанах K5
Фото: Motor
В российском офисе Kia установили причину появления ржавых пятен на новых седанах K5 после жалоб клиентов на то, что автомобили, якобы, подвержены коррозии. Представители бренда заверили, что с лакокрасочным покрытием все в порядке, а пятна, на которые обратили внимание автомобилисты, появляются из-за пыли, оседающей на кузов при транспортировке и хранении.
Первые сообщения о Kia K5, которые «ржавеют прямо в автосалонах», появились еще в ноябре этого года, буквально через пару месяцев после старта продаж модели. Тогда блогер ProDrive опубликовал в своем Youtube-канале видео, в котором он осмотрел семь экземпляров Kia K5 в трех дилерских центрах, и обнаружил гнилую кромку багажника почти на всех автомобилях. Тогда же было озвучено предположение, что образование коррозии происходит из-за того, что под уплотнитель багажного отсека попадает вода, пыль и грязь.
Kia в свою очередь поручила отделу качества изучить состояние кузовов нескольких десятков автомобилей. Специалисты компании пришли к выводу, что ни одна из осмотренных машин не имеет признаков нарушения лакокрасочного покрытия.
«Подобные пятна вызваны окислением металлической пыли, попадающей на поверхность кузова в процессе хранения и транспортировки автомобилей, и удаляются, не оставляя следов. Мы уже внедрили дополнительный регламент, который позволит предотвратить повторение подобной ситуации в будущем», — цитирует пресс-службу бренда газета «Известия».
Motor
Kia K5 нового поколения (прежде модель продавалась под названием Opima) поступила к российским дилерам 1 сентября. Модель предлагается с передним приводом и двумя бензиновыми «атмосферниками» на выбор: 2,0-литровым мощностью 150 лошадиных сил и 2,5-литровым, отдача которого составляет 194 силы. Цены варьируются от 1 579 900 до 2 289 900 рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с момента появления модели на рынке в России продали 6130 экземпляров K5, в том числе 2271 автомобиль — в ноябре.
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Автоновости , Kia , газета "Известия"
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