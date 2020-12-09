Можно выдохнуть? Правила медосмотра водителей останутся без изменений

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Минздрав продлит действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве уточнили, что проект приказа подготовлен и проходит юридические процедуры.

Ранее стало известно, что в Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявлял, что они будут готовы к концу года. Новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями. Так, по новым правилам, если во время прохождения осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, автомобилиста обяжут сдать дополнительный анализ.

Предполагалось, что изменения вступят в силу 1 июля, однако в Минздраве перенесли их введение на 1 января 2021 года.