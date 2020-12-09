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Apple покинул глава разработки беспилотного авто 

Ferra.ru 4 часа назад
Apple покинул глава разработки беспилотного авто
Фото: Ferra.ru
Apple, видимо, решила сменить вектор развития своего проекта беспилотного авто. Для этого на место прежнего главы данного направления, Боба Мэнсфилда, пришёл Джон Джаннандреа. Ранее он возглавлял отдел, работающий над машинным обучением и искусственным интеллектом.
Яблочная компания в последнее время сосредоточилась на разработке технологий автономного вождения, сообщает Bloomberg. До этого долгое время Apple пыталась вывести на рынок собственный автомобиль с её использованием. Сейчас же, по всей видимости, приоритет был отдан на лицензировании собственных наработок сторонним компаниям.
Напомним, что в Apple тестированием автопилота занимаются ещё с 2014 года. Первые слухи утверждали, что финальный продукт поступит в продажу в 2020 году. Но, видимо, из-за смены вектора внутри компании, выход автопилота от Apple был перенесён на более поздний срок.
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Автоновости , Apple , Bloomberg
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